Зарплата чиновников увеличилась в Беларуси

В Беларуси стала выше зарплата чиновников. Подробнее рассказали в Национальном статистическом комитете.
Так, по данным Белстата, средняя зарплата в сфере государственного управления в Беларуси в марте составила 3836 белорусских рублей. В сравнении с февралем зарплаты чиновников увеличились на 92,2 рубля.
В итоге средняя зарплата белорусских госуправленцев в первом квартале 2026 года составила немногим более 3562 рубля.
Рост реальной зарплаты в марте составил 1,9%.
Ранее Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси.
А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко установил ответственность вплоть до уголовной для ряда чиновников.