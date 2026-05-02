18 новых мусоровозов: Башкирия обновляет парк спецмашин

Новая техника будет работать в единой цифровой системе контроля. Каждый мусоровоз оснастят оборудованием ГЛОНАСС, а данные о его движении будут попадать в ФГИС УТКО и ГИС «ТКО-Башкортостан». Это, как подчеркнули в министерстве, поможет отслеживать маршрут машин в реальном времени и снизить риск незаконного сброса отходов.