Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 116% увеличилась выработка дизтоплива в 2025 году — Минэнерго Казахстана

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Министерство энергетики Казахстана опубликовало отчет за 2025 год к Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025−2040 годы.

Источник: Sputnik.kz

Согласно документу, за период с 1 января по 31 декабря 2024 года суммарные запасы автобензинов и дизтоплива в стране снизились с 1 007 до 626 тысяч тонн или на 38%, а именно:

автобензинов — с 453 до 362 тыс. тонн или минус 20%;

дизтоплива — с 554 до 264 тыс. тонн или минус 52%.

И это несмотря на то, что в 2024 году казахстанскими НПЗ произведено 10,7 млн тонн автобензинов и дизтоплив или 104% в сравнении с 2023 годом.

С 1 января по 1 июня 2025 года суммарные запасы наиболее востребованных населением ГСМ были увеличены с 626 до 1 040 тысяч тонн или на 22%. Как сообщает ведомство «в результате принятых правительством мер по усилению контроля за незаконным вывозом ГСМ, стабильной работы казахстанских НПЗ и постепенного выравнивания цен».

«Вместе с тем, ценовой диспаритет и приостановка российских НПЗ в результате плановых летних и осенних ремонтов, атак БПЛА вновь привел к снижению в стране суммарных запасов до 626 тыс. тонн ГСМ», — говорится в документе.

Ситуация на конец 2025 года была стабильная, сообщает ведомство.

«Системным решением является расширение Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ, а также строительство нового НПЗ в целях опережающего обеспечения внутреннего рынка и экспорта избытка ГСМ», — сообщает Минэнерго.

Также министерство сообщило, что средняя глубина переработки нефти на трех нефтеперерабатывающих заводах республики увеличена с первоначальных 87,4% до 90%, в том числе:

Атырауский НПЗ — с 85 до 88%;

Шымкентский НПЗ — с 86 до 88%;

Павлодарский НХЗ — с 91 до 94%.

В 2025 году выработка светлых нефтепродуктов увеличилась:

автобензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 — 5,7 млн тонн или 107%;

дизтопливо ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА — 6,1 млн тонн или 116%.

Также авиатопливо ТС-1, РТ — на 0,73 млн тонн или 97,6% в связи с увеличением выработки более востребованных населением и социально значимых автобензинов до 107% и дизтоплива до 116%.

«Дальнейшее увеличение глубины переработки нефти и, следовательно, выработки светлых нефтепродуктов возможно за счет снижения выработки менее ценного темного нефтепродукта — мазута и проектов расширения мощностей Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн/год и Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год», — говорится в отчете Минэнерго.

