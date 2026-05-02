На 116% увеличилась выработка дизтоплива в 2025 году — Минэнерго Казахстана

Согласно документу, за период с 1 января по 31 декабря 2024 года суммарные запасы автобензинов и дизтоплива в стране снизились с 1 007 до 626 тысяч тонн или на 38%, а именно:
автобензинов — с 453 до 362 тыс. тонн или минус 20%;
дизтоплива — с 554 до 264 тыс. тонн или минус 52%.
И это несмотря на то, что в 2024 году казахстанскими НПЗ произведено 10,7 млн тонн автобензинов и дизтоплив или 104% в сравнении с 2023 годом.
С 1 января по 1 июня 2025 года суммарные запасы наиболее востребованных населением ГСМ были увеличены с 626 до 1 040 тысяч тонн или на 22%. Как сообщает ведомство «в результате принятых правительством мер по усилению контроля за незаконным вывозом ГСМ, стабильной работы казахстанских НПЗ и постепенного выравнивания цен».
«Вместе с тем, ценовой диспаритет и приостановка российских НПЗ в результате плановых летних и осенних ремонтов, атак БПЛА вновь привел к снижению в стране суммарных запасов до 626 тыс. тонн ГСМ», — говорится в документе.
Ситуация на конец 2025 года была стабильная, сообщает ведомство.
«Системным решением является расширение Атырауского, Шымкентского и Павлодарского НПЗ, а также строительство нового НПЗ в целях опережающего обеспечения внутреннего рынка и экспорта избытка ГСМ», — сообщает Минэнерго.
Также министерство сообщило, что средняя глубина переработки нефти на трех нефтеперерабатывающих заводах республики увеличена с первоначальных 87,4% до 90%, в том числе:
Атырауский НПЗ — с 85 до 88%;
Шымкентский НПЗ — с 86 до 88%;
Павлодарский НХЗ — с 91 до 94%.
В 2025 году выработка светлых нефтепродуктов увеличилась:
автобензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 — 5,7 млн тонн или 107%;
дизтопливо ДТЛ, ДТЕ, ДТЗ, ДТА — 6,1 млн тонн или 116%.
Также авиатопливо ТС-1, РТ — на 0,73 млн тонн или 97,6% в связи с увеличением выработки более востребованных населением и социально значимых автобензинов до 107% и дизтоплива до 116%.
«Дальнейшее увеличение глубины переработки нефти и, следовательно, выработки светлых нефтепродуктов возможно за счет снижения выработки менее ценного темного нефтепродукта — мазута и проектов расширения мощностей Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн/год и Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн/год», — говорится в отчете Минэнерго.