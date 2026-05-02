Зарплата в 150 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд заманчивых вакансий

Республиканский центр занятости населения опубликовал список вакансий с самой высокой зарплатой. В него вошли электромонтажник и электромонтер в ООО «Автострой» с зарплатой от 130 тыс. рублей, наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением в АО БПО «Прогресс» и каменщик в ООО «ССР» с доходом до 120 тыс. рублей.