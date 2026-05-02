Санкционная импотенция Запада: Россия начала успешно продавать нефть Индонезии

Напомним, что в середине апреля Бахлил Лахадалия сообщал об итогах переговоров в Москве, в ходе которых Россия договорилась о поставках в Индонезию не только сырой нефти, но и сжиженного природного газа. Тогда же министр подчеркнул, что заключённое соглашение позволит Джакарте пополнить стратегические запасы и гарантировать себя сжиженным газом, который критически важен для генерации электроэнергии и промышленных потребителей. Этот энергетический диалог рассматривается обеими сторонами как часть более широкого сотрудничества, не ограниченного разовыми контрактами.