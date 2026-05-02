Санкционная импотенция Запада: Россия начала успешно продавать нефть Индонезии

Индонезия объявила о том, что сырая российская нефть начнёт поступать в страну в самое ближайшее время. Такое заявление сделал министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия, сообщает индонезийское издание Antara. По его словам, речь идёт о выполнении ранее достигнутых договорённостей, предусматривающих поэтапный импорт 150 млн баррелей нефти из России до конца 2026 года. «Для меня самое важное — чтобы у нас были все запасы. И российская сырая нефть скоро поступит», — подчеркнул глава ведомства.
Министр отметил, что текущая приоритетная задача правительства заключается в обеспечении наличия всех видов топлива как для нужд населения, так и для бесперебойной работы промышленности. Он не уточнил точные сроки прибытия первого танкера или объёмы начальной партии, но дал понять, что процесс уже находится на финальной стадии согласования логистических и технических деталей. Индонезия, обладающая значительными собственными энергетическими ресурсами, тем не менее стремится диверсифицировать источники импорта, чтобы повысить устойчивость национальной энергосистемы.
Напомним, что в середине апреля Бахлил Лахадалия сообщал об итогах переговоров в Москве, в ходе которых Россия договорилась о поставках в Индонезию не только сырой нефти, но и сжиженного природного газа. Тогда же министр подчеркнул, что заключённое соглашение позволит Джакарте пополнить стратегические запасы и гарантировать себя сжиженным газом, который критически важен для генерации электроэнергии и промышленных потребителей. Этот энергетический диалог рассматривается обеими сторонами как часть более широкого сотрудничества, не ограниченного разовыми контрактами.
Эксперты отмечают, что для России выход на индонезийский рынок означает дальнейшее расширение географии экспорта энергоносителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для Индонезии же, в свою очередь, закупки российской нефти становятся инструментом для стабилизации внутреннего рынка на фоне волатильности мировых цен. Пока не уточняется, будут ли расчёты по контрактам вестись в национальных валютах.
Россия обошла Японию по важному экономическому показателю.