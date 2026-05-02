Экономист Бархота: траты на отпуск составят не менее 70% от зарплаты

Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота назвал сумму, которая комфортна для проведения отпуска.
Эксперт рекомендует накопить сумму, составляющую не менее половины заработной платы. При этом, по его словам, данная сумма не учитывает расходы на билеты и проживание. Это деньги именно на оплату расходов в отпуске: питание, развлечение, экскурсии.
Он так же отметил, что стоит предусмотреть средства на возвращение с отдыха, поскольку после выплаты отпускных зарплата может оказаться ниже обычной. Таким образом, финансовая подушка безопасности должна в среднем составлять минимум половину среднего месячного дохода.
Начинать откладывать деньги на отпуск желательно минимум за полгода до предполагаемого отдыха, а может лучше даже за год.
— Комфортным вариантом будет откладывать от заработной платы 10−20%, что позволит постепенно без особых ограничений аккумулировать необходимую для отдыха сумму, — говорит экономист в беседе с NEWS.ru.