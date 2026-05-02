В аэропорту Нижнего Новгорода задержали четыре рейса

Причиной стали действующие временные ограничения.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая. /ТАСС/. Задержка четырех рейсов произошла в международном аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде из-за действующих временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«На текущий момент в Нижнем Новгороде задержаны четыре рейса из регулярного расписания аэропорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта Чкалов, а также за новостями по громкой связи и на табло.