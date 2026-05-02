BFMTV: французы отказались от дальних поездок на праздники в мае

Это произошло из-за роста цен на топливо.

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Рост цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива вынудил большинство французов отказаться от дальних поездок на майские праздники. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Так, многие решили отдыхать в эти длинные выходные недалеко от дома: количество бронирований гостиничных номеров по стране в мае текущего года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, как отмечает BFMTV, от такой тенденции выигрывает местный бизнес.

1 мая во Франции отмечается День труда, 8 мая — День освобождения от фашизма.

По данным канала, французы намерены и дальше отказываться от дальних поездок: 74% планируют остаться во Франции в период летних отпусков.

В результате блокировки Ормузского пролива и вызванных ею перебоев с поставками стоимость бензина во Франции выросла примерно на 19%, тогда как дизельное топливо подорожало примерно на 36%. Цена дизеля на бензоколонках достигает €2,5 за литр, что стало рекордом за два десятилетия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше