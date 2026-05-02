BFMTV: французы отказались от дальних поездок на праздники в мае

В результате блокировки Ормузского пролива и вызванных ею перебоев с поставками стоимость бензина во Франции выросла примерно на 19%, тогда как дизельное топливо подорожало примерно на 36%. Цена дизеля на бензоколонках достигает €2,5 за литр, что стало рекордом за два десятилетия.