BFMTV: французы отказались от дальних поездок на праздники в мае

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Рост цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива вынудил большинство французов отказаться от дальних поездок на майские праздники. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Так, многие решили отдыхать в эти длинные выходные недалеко от дома: количество бронирований гостиничных номеров по стране в мае текущего года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.
В то же время, как отмечает BFMTV, от такой тенденции выигрывает местный бизнес.
1 мая во Франции отмечается День труда, 8 мая — День освобождения от фашизма.
По данным канала, французы намерены и дальше отказываться от дальних поездок: 74% планируют остаться во Франции в период летних отпусков.
В результате блокировки Ормузского пролива и вызванных ею перебоев с поставками стоимость бензина во Франции выросла примерно на 19%, тогда как дизельное топливо подорожало примерно на 36%. Цена дизеля на бензоколонках достигает €2,5 за литр, что стало рекордом за два десятилетия.