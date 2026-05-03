Нацбанк установил курс евро и курс доллара на 3 мая

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 3 мая, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 3 мая, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях, установленных еще перед длинными выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 3 мая, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8230 белорусского рубля, 1 евро — 3,3018 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7683 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 30 апреля, пятницу, 1 мая, и субботу, 2 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях и на воскресенье, 3 мая.

Кстати, ранее стало известно, что соседняя с Беларусью Литва стала самой бедной в ЕС из-за времени заработка $1.

