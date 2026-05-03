РГ: москвичи инвестируют уже не в квартиры, а в кладовки и парковочные места

Московские инвесторы, как пишет Российская газета, кардинально меняют стратегию вложений в недвижимость: на смену традиционной покупке квартир для последующей перепродажи или сдачи в аренду пришли инвестиции в кладовки и машино-места. Многие годы считалось, что жилье в столице всегда дорожает и пользуется высоким спросом, однако резкий рост цен на новостройки и рекордно высокие ипотечные ставки, редко опускающиеся ниже 15 процентов годовых, сделали квартиры малодоступными для большинства потенциальных покупателей. Кроме того, доход от аренды жилья всё чаще не покрывает кредитные платежи, что заставляет инвесторов искать альтернативные варианты. В отличие от квартир, кладовки и машино-места стоят гораздо дешевле, тоже сдаются в аренду и стабильно прибавляют в цене, а главное — находятся в хроническом дефиците в современных новостройках, где парковочных мест может быть в три и более раза меньше, чем квартир.
Риелторы подтверждают устойчивый тренд: спрос на так называемые келлеры и подземные парковки неуклонно растет в последние годы. На старте продаж, например на этапе котлована, трехметровую кладовку можно приобрести примерно за миллион рублей, а к моменту сдачи дома ее цена поднимается уже до 1,3 миллиона. Машино-места стоят дороже — в среднем около четырех миллионов рублей, однако и их активно раскупают, в том числе те, у кого нет собственного автомобиля, рассматривая такое приобретение чисто как финансовый инструмент. Важно, что для покупки кладовки или парковки не обязательно быть собственником квартиры в этом доме — их может приобрести любой желающий, что только расширяет круг потенциальных инвесторов.
Житель нового жилого комплекса поделился с «Российской газетой» своей историей успеха. Изначально он купил кладовку за 800 тысяч рублей для собственных нужд, поскольку его однокомнатная квартира не имела балкона и проблем с хранением вещей было много. После переезда мужчина сдал квартиру одним арендаторам, а кладовку решил тоже сдать, обнаружив в общедомовом чате высокий спрос на такие помещения со стороны соседей. В итоге его кладовка приносит стабильный доход. Такие кейсы активно обсуждаются в социальных сетях, где опытные инвесторы, владеющие порой до десятка лотов, делятся секретами: главное — еще до покупки оценить перспективы.
Ключевой фактор успеха при инвестициях в кладовки и машино-места — дефицит. Если жилой комплекс большой, а количество кладовок критически мало, спрос на них будет высоким, как и цена аренды, а с последующей продажей проблем не возникнет. Если же у застройщика к моменту сдачи дома остается много нераспроданных келлеров, ждать высокой доходности не стоит. При благоприятном сценарии арендаторы находятся буквально в течение нескольких дней — прямо в общедомовых чатах, без необходимости выходить на онлайн-площадки объявлений. Некоторые владельцы больших кладовок даже делят их на части и сдают нескольким людям одновременно, увеличивая свой пассивный доход.
Однако у этой инвестиционной модели есть и обратная сторона. Срок окупаемости машино-мест серьезно увеличился на фоне роста себестоимости строительства. Средняя цена парковочного пространства на первичном рынке достигла 4 миллионов рублей, но предпосылок для сопоставимого повышения арендной платы нет — это снизит клиентский трафик. Аренда кладовок обычно обходится в 8−10 тысяч рублей в месяц, паркинга — около 20 тысяч. Кроме того, инвесторам следует помнить о дополнительных расходах: на кладовки и машино-места приходят квитанции за жилищно-коммунальные услуги, и если машино-место занимает 20 квадратных метров, ежемесячный платеж может составить пару-тройку тысяч рублей. Продать кладовку или парковку, как правило, сложнее, чем квартиру, а больших прибылей от таких инвестиций ждать не стоит. Тем не менее, для тех, кто ищет более доступный вход в рынок недвижимости и готов к долгосрочным вложениям, кладовки и машино-места становятся всё более привлекательной альтернативой традиционному жилью.