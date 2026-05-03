РГ: москвичи инвестируют уже не в квартиры, а в кладовки и парковочные места

Однако у этой инвестиционной модели есть и обратная сторона. Срок окупаемости машино-мест серьезно увеличился на фоне роста себестоимости строительства. Средняя цена парковочного пространства на первичном рынке достигла 4 миллионов рублей, но предпосылок для сопоставимого повышения арендной платы нет — это снизит клиентский трафик. Аренда кладовок обычно обходится в 8−10 тысяч рублей в месяц, паркинга — около 20 тысяч. Кроме того, инвесторам следует помнить о дополнительных расходах: на кладовки и машино-места приходят квитанции за жилищно-коммунальные услуги, и если машино-место занимает 20 квадратных метров, ежемесячный платеж может составить пару-тройку тысяч рублей. Продать кладовку или парковку, как правило, сложнее, чем квартиру, а больших прибылей от таких инвестиций ждать не стоит. Тем не менее, для тех, кто ищет более доступный вход в рынок недвижимости и готов к долгосрочным вложениям, кладовки и машино-места становятся всё более привлекательной альтернативой традиционному жилью.