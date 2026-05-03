Пенсионеры в ряде регионов РФ получают более 30 тысяч: где самые высокие пенсии

В 13 российских регионах зафиксированы средние пенсии свыше 30 тысяч рублей.

Российские пенсионеры из 13 регионов стали получать более 30 тысяч рублей. Такие средние пенсии зафиксировали в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области и других субъектах. Данные применимы к неработающим пожилым гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Так, пенсионеры Хабаровского края в среднем получают 30 тысяч рублей. В Коми в это время значение составляет 32,7 тысячи рублей. Кроме того, средние пенсии более 30 тысяч рублей фиксируются в Якутии, Сахалинской области, Мурманской области, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области.

Почти 40 тысяч рублей в среднем получают пенсионеры из Камчатского края и Ненецкого АО. На Чукотке среднюю пенсию для неработающих пожилых граждан оценили в 43,7 тысячи рублей.

В РФ выросла средняя начисленная зарплата. Ее значение составляет составляет более 100 тысяч рублей.

