Пенсионный рубеж взят: в 13 регионах России выплаты неработающим превысили 30 тысяч рублей

Столь существенный разрыв между среднероссийской пенсией и выплатами в северных регионах объясняется прежде всего системой компенсаций за работу в сложных климатических условиях. Пенсионеры, имеющие необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, а также дополнительные надбавки. Кроме того, в ряде этих регионов исторически выше уровень заработных плат, от которых отчисляются страховые взносы, что напрямую влияет на итоговый размер пенсии. Примечательно, что в список лидеров не попал ни один регион центральной России или юга страны, где климатические коэффициенты минимальны или отсутствуют вовсе.