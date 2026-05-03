Пенсионный рубеж взят: в 13 регионах России выплаты неработающим превысили 30 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих россиян в марте 2026 года превысила отметку в 30 тысяч рублей в 13 регионах страны, свидетельствуют данные Социального фонда, проанализированные ТАСС. Лидером по уровню пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ, где неработающие пенсионеры получают в среднем 43,7 тысячи рублей. Второе место занял Ненецкий автономный округ с показателем 39,8 тысячи рублей, третье — Камчатский край, где средняя пенсия составила 39,3 тысячи рублей. В целом по России средний размер пенсии среди неработающих граждан в марте 2026 года достиг 25 647 рублей, что делает регионы-лидеры заметно более обеспеченными на фоне общенационального уровня.
Помимо абсолютных лидеров, в список субъектов, где пенсионные выплаты превышают 30 тысяч рублей, вошли Магаданская область с результатом 39 тысяч рублей, Ханты-Мансийский автономный округ (38,3 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (37,8 тысячи), Мурманская область (35,4 тысячи), Сахалинская область (34,8 тысячи), Республика Якутия (34,4 тысячи), Республика Коми (32,7 тысячи), Архангельская область (32,5 тысячи), Республика Карелия (31,5 тысячи) и Хабаровский край (30 тысяч рублей ровно). Обращает на себя внимание тот факт, что практически все регионы из этого перечня расположены в северных и дальневосточных территориях России, где применяются районные коэффициенты и северные надбавки, существенно увеличивающие размер пенсионных выплат.
Столь существенный разрыв между среднероссийской пенсией и выплатами в северных регионах объясняется прежде всего системой компенсаций за работу в сложных климатических условиях. Пенсионеры, имеющие необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, а также дополнительные надбавки. Кроме того, в ряде этих регионов исторически выше уровень заработных плат, от которых отчисляются страховые взносы, что напрямую влияет на итоговый размер пенсии. Примечательно, что в список лидеров не попал ни один регион центральной России или юга страны, где климатические коэффициенты минимальны или отсутствуют вовсе.
Эксперты отмечают, что превышение планки в 30 тысяч рублей для неработающих пенсионеров в 13 регионах — это позитивная динамика, однако общероссийский показатель все еще остается ниже этого уровня почти на 4,5 тысячи рублей. В Социальном фонде подчеркивают, что размер пенсии каждого конкретного гражданина зависит от индивидуального стажа, заработка и суммы уплаченных страховых взносов, поэтому даже внутри регионов-лидеров выплаты могут существенно различаться.
