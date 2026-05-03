Названы самые высокооплачиваемые отрасли экономики в РФ: где специалисты получают больше всего

В России определили отрасли экономики, где специалисты получают в среднем свыше 150 тысяч рублей. Всего таких областей насчитывается девять. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.
Так, самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников табачных производств. Свыше 200 тысяч рублей зарабатывают также финансисты и страховщики, а также специалисты в сфере добычи нефти и газа.
Более 150 тысяч рублей, кроме того, получают сотрудники международных организаций. Порядка 168 тысяч рублей также зарабатывают занятые в добыче металлических руд. Труд научных работников оценивают в среднем в 156 тысяч рублей.
