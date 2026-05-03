В Пулково ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Около 23:00 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности налета беспилотников. О последствиях ударов местные власти пока не сообщали.
Вчера вечером такие же ограничения ввели в аэропортах городов Пскова и Костромы. Они не принимают самолеты до сих пор.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.