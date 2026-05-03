Названы отрасли со средней зарплатой выше 150 тысяч рублей в России

РИА Новости, проанализировав данные официальной статистики за февраль 2026 года, составило перечень отраслей российской экономики, где среднемесячная начисленная заработная плата работников превышает 150 тысяч рублей. Всего в этот список вошли девять сфер деятельности, причем в некоторых из них средние доходы оказались значительно выше обозначенной планки и даже превысили 200 тысяч рублей. Абсолютным лидером рейтинга стало производство табачных изделий, где средняя зарплата в конце зимы достигла впечатляющих 355 тысяч рублей в месяц. Столь высокий показатель объясняется как спецификой отрасли с высокой добавленной стоимостью, так и концентрацией производств в определенных регионах с особыми условиями оплаты труда.
Вторую группу высокооплачиваемых сфер составили отрасли, где средние зарплаты превышают 200 тысяч рублей. Сюда вошли финансовая деятельность и страхование, где доходы специалистов в среднем составляют очень высокие суммы, добыча нефти и природного газа, а также IT-отрасль, продолжающая демонстрировать уверенный рост вознаграждения за труд квалифицированных кадров. Кроме того, выше двухсот тысяч рублей в месяц зарабатывают работники воздушного и космического транспорта — сферы, традиционно требующей высокой квалификации и сопряженной с особыми условиями труда. Эти отрасли остаются локомотивами российской экономики и задают планку для остальных секторов.
Порог в 150 тысяч рублей также преодолели еще несколько значимых отраслей. Сотрудники международных организаций, работающие на территории России, получали в феврале в среднем 182 тысячи рублей в месяц. Специалисты, занятые в добыче металлических руд, зарабатывали около 168 тысяч рублей, что отражает высокий спрос на сырьевые ресурсы. Научные работники, несмотря на традиционные жалобы на низкое финансирование науки, в среднем по отрасли показали доход в 156 тысяч рублей. Замыкают девятку лучших производства нефтепродуктов, где средняя зарплата составила 152 тысячи рублей, что неудивительно, учитывая тесную связь этой сферы с высокомаржинальной нефтегазовой отраслью.
Для сравнения, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом по Российской Федерации в феврале 2026 года составила 103,9 тысячи рублей. При расчете этого показателя учитываются доходы всех сотрудников до вычета налогов, включая премии и надбавки, а также специалисты как с низкими, так и со сверхвысокими зарплатами. Таким образом, в девяти перечисленных отраслях люди зарабатывают в полтора-три с половиной раза больше, чем среднестатистический российской работник. Эксперты отмечают, что представленный срез демонстрирует сохраняющийся перекос в сторону сырьевых, финансовых и высокотехнологичных секторов, тогда как бюджетная сфера, образование и здравоохранение пока остаются далеко за пределами этого списка.
В Госдуме рассказали, когда россиян порадуют длинными праздниками.