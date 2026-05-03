Дмитриев предрёк миру крупнейший энергокризис в истории

Весь мир, «словно во сне», движется к крупнейшему в истории энергетическому кризису. Так заявил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
Он подчеркнул, что некоторые люди только сейчас стали замечать происходящие изменения. Глава РФПИ и ранее выступал с такими предупреждениями.
Спецпредставитель президента России также предсказал семь волн кризисного цунами в Европейском союзе и Британии. Он считает, что первая из них начнется уже в мае. Серьезно подорожают авиакеросин, нефть, газ, горючее, а также удобрения. Летом жителей Евросоюза и Британии ждут еще два кризиса. Глава РФПИ отметил, что они будут связаны с продуктами питания и промышленностью.