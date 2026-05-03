Слуцкий предложил ввести ценз оседлости для получения жилищных сертификатов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывшие иностранцы должны иметь право на жилищные сертификаты не ранее, чем через 10 лет после получения гражданства РФ. Об этом ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«ЛДПР настаивает на том, чтобы государственный сертификат на жилье выдавался исключительно тем бывшим мигрантам, кто обрел гражданство не менее 10 лет назад», — сказал Слуцкий, комментируя введение с 1 апреля 2027 года пятилетнего ценза оседлости для назначения детских пособий новым гражданам.
По его словам, партия поддерживает эту меру и считает, что доступ к социальным выплатам должен предоставляться с учетом вклада человека в экономику страны и соблюдения законодательства. «Сначала бывший мигрант вкладывается в экономику страны и только после наравне с коренным населением может претендовать на различные преференции, в том числе и детские пособия», — отметил он.
Слуцкий добавил, что ЛДПР также предлагает увеличить срок проживания в России для получения гражданства до 10 лет и ввести ежегодные медицинские осмотры для претендентов, чтобы исключить возможность распространения в обществе опасных заболеваний.
По его мнению, такие меры позволят снизить нагрузку на социальную систему и обеспечить приоритетную поддержку граждан России.