За шипованную резину в несезон начнут штрафовать

С мая 2026 года, как предупреждает LIFE, российских автомобилистов ожидают сразу несколько значимых изменений в законодательстве, которые затронут как процесс заправки, так и сезонную смену резины. В частности, ужесточается контроль за работой автозаправочных станций: теперь оплатить топливо можно будет исключительно через кассу, а водителям настоятельно рекомендуют всегда брать чек и сверять сумму оплаты с фактическим объемом поступившего в бак бензина или дизеля. Этот документ станет главным доказательством при возникновении подозрений в недоливе, позволяя восстановить справедливость.