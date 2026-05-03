За шипованную резину в несезон начнут штрафовать

С мая 2026 года, как предупреждает LIFE, российских автомобилистов ожидают сразу несколько значимых изменений в законодательстве, которые затронут как процесс заправки, так и сезонную смену резины. В частности, ужесточается контроль за работой автозаправочных станций: теперь оплатить топливо можно будет исключительно через кассу, а водителям настоятельно рекомендуют всегда брать чек и сверять сумму оплаты с фактическим объемом поступившего в бак бензина или дизеля. Этот документ станет главным доказательством при возникновении подозрений в недоливе, позволяя восстановить справедливость.
Отдельное внимание уделено использованию шипованной резины, за нарушение правил которой теперь грозят штрафы. Закон разрешает передвигаться на таких покрышках только до 31 мая, после чего каждый водитель обязан перейти на летний вариант колес. В профильных ведомствах напомнили, что своевременная смена резины помогает избежать роста аварийности на дорогах и значительно сокращает тормозной путь автомобиля, поэтому пренебрегать этим требованием не стоит.
Кроме того, с 28 мая вступают в силу новые правила оценки работы автошкол, которые сделают рынок образовательных услуг для водителей более прозрачным. Эффективность занятий теперь будут оценивать по проценту успешной сдачи экзаменов выпускниками, а также по статистике аварийности водителей, окончивших конкретные курсы. Такая мера позволит россиянам выбирать автошколу, опираясь не на громкую рекламу, а на реальное качество обучения.
