Дмитриев предупредил о крупнейшем в мировой истории энергокризисе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что мир бессознательно движется к крупнейшему в истории энергетическому кризису.

Источник: Аргументы и факты

Мир находится на пороге крупнейшего в истории энергетического кризиса, вызванного беспрецедентным увеличением стоимости нефти, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мир бессознательно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, в конце апреля генеральный директор транснациональной нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт предупредил о крупнейшем энергетическом кризисе в мире из-за ситуации, вызванной блокировкой Ормузского пролива. Глава организации пояснил, что ситуация на Ближнем Востоке вызвала исчезновение «амортизаторов энергетического рынка» и усилила давление на стоимость нефти.

В середине апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что при продолжении военной операции против Ирана мировая экономика значительно замедлится, и ряд стран может ждать рецессия.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

