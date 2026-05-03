WP: США достигли «красной линии» в попытках сделать бензин дешевле

Администрация США столкнулась с исчерпанием доступных рычагов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо без запуска масштабных политических и экономических последствий. Согласно аналитическим данным и опросам, на которые ссылается The Washington Post, текущая ситуация на мировом нефтяном рынке и ограничения судоходства в Ормузском проливе поставили Белый дом перед жестким выбором. Средняя стоимость галлона бензина в США подскочила до $4,39, увеличившись более чем на 30 центов только за последнюю неделю.