Business Insider: американскую экономику ждет резкое падение к концу года

Известный экономист Гэри Шиллинг, чьи прогнозы неоднократно оказывались точными, заявил о практически неизбежном начале рецессии в США уже в текущем году. В интервью Business Insider он спрогнозировал резкое падение фондового рынка к концу года, указав на сохраняющуюся уязвимость в ключевых секторах американской экономики. По его оценкам, индекс S&P 500 может обвалиться на целых 30 процентов, поскольку текущая стоимость ценных бумаг сильно завышена и назрела жесткая коррекция.
Главной причиной надвигающегося спада, по мнению Шиллинга, станет сокращение потребительских расходов, на которые традиционно приходится около двух третей экономического роста США. Теоретически предотвратить рецессию могли бы новые бюджетные стимулы или сохранение высокого потребительского спроса, однако эксперт называет такой сценарий крайне маловероятным. Среди явных сигналов приближающегося кризиса он выделяет замедление покупательской активности на рынке жилья, а также сокращение капитальных затрат в частном секторе на найм сотрудников и обновление оборудования, в то время как инвестиции в искусственный интеллект продолжают расти.
При этом экономист обращает внимание на сохраняющуюся монетарную политику: рынки закладываются на то, что процентные ставки останутся на высоком уровне в обозримой перспективе, что дополнительно давит на деловую активность. Ситуация усугубляется внешними факторами. Шиллинг констатирует рост инфляции, спровоцированный эскалацией конфликта в регионе Персидского залива на фоне войны в Иране, а также резким подорожанием энергоносителей, которые за год прибавили 12,5 процента.
Таким образом, совокупность внутренних дисбалансов — от перегретого фондового рынка до охлаждения спроса на жилье и найм — в сочетании с внешними шоками создает, по мнению Гэри Шиллинга, идеальный шторм для американской экономики. Эксперт убежден, что избежать спада уже не удастся, и основная интрига заключается лишь в том, насколько глубокой окажется рецессия и как быстро Федеральной резервной системе придется менять свою риторику для смягчения последствий.
