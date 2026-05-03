В «Авито» назвали стоимость аренды самого дорогого дома на праздники

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Самый дорогой дом на праздники в РФ сдается в Троицке в Новой Москве — стоимость размещения там составляет 105 тыс. рублей в сутки, сообщили ТАСС в «Авито Недвижимость».
«Вилла в Троицке подойдет для отдыха большой компанией. Пространство из 10 комнат площадью 1000 кв. м рассчитано как на спокойные выходные в кругу близких, так и на проведение событий с гостями. Для размещения гостей предусмотрены просторные комнаты на трех этажах. Также для любителей уличного отдыха на территории дома оборудована зона для шашлыков. Стоимость размещения — 105 тыс. рублей в сутки», — отмечается в материалах.
На втором месте — дом на берегу реки Сылва в Перми стоимостью аренды в 100 тыс. рублей в сутки. Комплекс рассчитан на размещение до 30 гостей: в коттедже есть спальные места, банкетный зал на 30 человек, бильярдная, сауна, джакузи, кухня и просторный холл с панорамным видом на реку. На территории также доступен отдельный банкетный зал вместимостью до 60 человек и новая баня для компании до 20 человек. Для гостей оборудован собственный берег, работают два теплых бассейна с подогревом.
Далее следует пятикомнатный дом в Петербурге за 90 тыс. рублей в сутки. Коттедж площадью 600 кв. м расположен на участке 20 соток в пределах города. Для гостей доступны детская площадка, беседка с печью для барбекю. В доме есть большая гостиная, отдельная кухня, мастер-зона с просторной ванной комнатой, гостевой санузел, постирочная и гардеробная. На втором этаже расположены четыре спальные комнаты, еще одна гостиная и два санузла. На цокольном этаже оборудованы спортзал, бассейн, сауна, душевая и комната персонала. Также для гостей предусмотрен гараж на два автомобиля.