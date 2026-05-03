NTech: продажи колбасных нарезок выросли на 10%

Как отметил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, категория готовой еды оттягивает на себя значимую часть денег потребителей, в том числе из мясной продукции. При этом именно мясные продукты развивают готовую еду. Например, если сравнить динамику просто салатов и мясных салатов, то в физическом выражении их рост в 2025 году составил 1% и 8%, соответственно. Или в то время, как сегмент готовых блюд показал рост на 9%, то мясных блюд — уже на 15%, рассказал Ардалионов.