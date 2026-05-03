NTech: продажи колбасных нарезок выросли на 10%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Розничные продажи в категории вареных колбас и ветчин (без учета нарезки) за 2025 год в физическом выражении упали на 2%, также на 2% снизились продажи сосисок и сарделек. В то же время физические продажи группы колбасных изделий в нарезке выросли на 10%. Об этом сообщили ТАСС в аналитической компании NTech.
«Россияне стали покупать меньше колбас и сосисок, зато больше колбасных изделий в нарезке, что связано со структурными изменениями в потребительском поведении», — говорится в сообщении.
Как отметил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, категория готовой еды оттягивает на себя значимую часть денег потребителей, в том числе из мясной продукции. При этом именно мясные продукты развивают готовую еду. Например, если сравнить динамику просто салатов и мясных салатов, то в физическом выражении их рост в 2025 году составил 1% и 8%, соответственно. Или в то время, как сегмент готовых блюд показал рост на 9%, то мясных блюд — уже на 15%, рассказал Ардалионов.
Про падение сосисок и сарделек эксперт отметил, что мясопереработчики в последнее время использовали в своей рекламе хот-доги. Потребитель их услышал. В результате продажи сосисок упали, зато стремительно выросла продажа хот-догов и сосисок в тесте.
«Группа нарезки колбасных изделий живет собственной жизнью и растет намного лучше рынка продуктов питания в целом. Нарезка — это продукт для перекуса. Сейчас кардинально меняется система питания: идет переход от “советской” системы (завтрак, обед, возможно полдник, ужин) к системе, где с утра до ночи огромное количество мелких разнообразных перекусов. И нарезка — идеально вписывается в новую систему питания», — сказал Ардалионов.