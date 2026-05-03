Эксперт раскрыл истинную причину сокращения Ираном добычи нефти

Иран принял решение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы предотвратить критическое переполнение национальных нефтехранилищ на фоне ужесточения военно-морской блокады со стороны США в Ормузском проливе. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, экспорт иранского сырья резко сократился в последние недели, и Тегеран вынужден действовать на опережение, чтобы сохранить управляемость отрасли. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» подтвердил, что данный шаг является ответом на санкционное и военное давление Вашингтона, а основная цель мер — не допустить переполнения хранилищ, часть сырья уже остается на танкерах в море.