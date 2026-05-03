Эксперт раскрыл истинную причину сокращения Ираном добычи нефти

Иран принял решение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы предотвратить критическое переполнение национальных нефтехранилищ на фоне ужесточения военно-морской блокады со стороны США в Ормузском проливе.

Иран принял решение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы предотвратить критическое переполнение национальных нефтехранилищ на фоне ужесточения военно-морской блокады со стороны США в Ормузском проливе. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, экспорт иранского сырья резко сократился в последние недели, и Тегеран вынужден действовать на опережение, чтобы сохранить управляемость отрасли. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» подтвердил, что данный шаг является ответом на санкционное и военное давление Вашингтона, а основная цель мер — не допустить переполнения хранилищ, часть сырья уже остается на танкерах в море.

Снижение добычи может затронуть более четверти нефтяных месторождений Ирана. Однако, как отмечает Bloomberg, инженеры страны, наученные горьким опытом продолжительных американских санкций, знают, как действовать в подобной ситуации. Они способны «заморозить» скважины без существенных потерь и при необходимости оперативно восстановить их работу. Тем не менее, сокращение поставок в первую очередь ударит по самой Исламской Республике, поскольку поступление валютной выручки в государственный бюджет неизбежно снизится.

Для мирового рынка потеря иранской нефти может оказаться губительной. Петр Щербаченко ссылается на оценки Всемирного банка: даже сокращение добычи на один процент из-за геополитического шока приводит к росту цен более чем на 11 процентов. При текущем развитии событий аналитики прогнозируют серьезные колебания на сырьевых площадках, причем основной удар придется на потребителей, которые столкнутся с подорожанием топлива.

Всемирный банк представил два сценария развития ситуации. Если конфликт не будет обостряться дальше, средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит 86 долларов за баррель. Однако при затяжной войне или масштабных перебоях с поставками сырье может подорожать до 115 долларов за баррель.

Западня для супердержавы: нефтяной кризис свернёт США в бараний рог.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше