В более чем 10 регионах РФ пенсии составляют свыше 30 тысяч рублей: где фиксируют самые высокие выплаты

Россиянам напомнили об изменениях в графике выплат пенсий в мае. Из-за праздников даты немного сдвигаются. Так, 29 и 30 апреля пенсии за май получили пенсионеры, которым выплата через банк обычно приходит с 1-го по 4-е число месяца. Уже с 5 мая выплаты на банковские карты продолжатся по обычному графику. Для тех, кому пенсия приходит через почту, график будет другим. Средства будут разносить со 2−3 мая. В те же сроки выплату можно будет получить и на почте. Тот же механизм действует в отношении детских пособий. Если они зачисляются на банковскую карту до 3 числа включительно, то в мае их перечислили 29−30 апреля.