В более чем 10 регионах РФ пенсии составляют свыше 30 тысяч рублей: где фиксируют самые высокие выплаты

Россияне в ряде регионов получают пенсию более 30 тысяч рублей. Такие средние значения зафиксированы в 13 субъектах РФ. Речь идет о пенсионном обеспечении неработающих пожилых граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.
Так, в марте этого года самые большие средние пенсии среди неработающих замечены на Чукотке. Там пожилые жители получают ежемесячно порядка 43,7 тысячи рублей.
Следом идут Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Магаданская область. Здесь граждане в среднем получают пенсию в размере выше 39 тысяч рублей.
Высокие выплаты для пенсионеров зафиксированы также в Ханты-Мансийском автономном округе (38,3 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (37,8 тысячи) и Мурманской области (35,4 тысячи). Средний размер пенсии свыше 30 тысяч рублей, кроме того, отмечен в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области, Коми, Якутии и Сахалинской области.
Средний размер пенсии среди неработающих по всей стране составил 25 647 рублей. Стоит отметить, что выплаты проиндексировали в начале января.
Россиянам напомнили об изменениях в графике выплат пенсий в мае. Из-за праздников даты немного сдвигаются. Так, 29 и 30 апреля пенсии за май получили пенсионеры, которым выплата через банк обычно приходит с 1-го по 4-е число месяца. Уже с 5 мая выплаты на банковские карты продолжатся по обычному графику. Для тех, кому пенсия приходит через почту, график будет другим. Средства будут разносить со 2−3 мая. В те же сроки выплату можно будет получить и на почте. Тот же механизм действует в отношении детских пособий. Если они зачисляются на банковскую карту до 3 числа включительно, то в мае их перечислили 29−30 апреля.
Между тем стали известны отрасли экономики, где специалисты получают в среднем более 150 тысяч рублей. Всего таких областей насчитывается девять. Самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников табачных производств. Свыше 200 тысяч рублей зарабатывают, помимо прочего, финансисты и страховщики. Кроме того, в перечне высокооплачиваемых профессий названы специалисты в сфере добычи нефти и газа.