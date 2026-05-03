В Новосибирской области кадровый голод затронул 12 профессий

— Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение, — цитирует KP.RU главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.