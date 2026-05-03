Эксперт Кермедчиева: около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок РФ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.
«В бьюти-сфере порядка 10−20 новых корейских брендов все-таки открываются и в офлайн-пространствах, развиваются, но не самостоятельно, то есть через партнеров в рамках торговых сетей или другими способами, можно сказать, дискретно (отдельными партиями или продуктами — прим. ТАСС). Большая публика не увидит, что какой-то корейский бренд вышел на российский рынок. Более 10 корейских бьюти-брендов могут выйти в Россию до конца 2026 года», — сказала она.
Поскольку корейская сторона больше сосредоточена на онлайн-продажах, то магазины будут открываться в РФ либо онлайн, либо закупки будут осуществляться через больших операторов, отметила эксперт. При этом корейский сбыт для российских торговых операторов увеличится из-за ситуации в Дубае, добавила она.