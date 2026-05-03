NTech: в России растет популярность больших упаковок молока

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Популярность больших упаковок молока в России увеличивается — так, продажи упаковок по 1400 мл и 2000 мл за 2025 год выросли на 3% и 11% соответственно. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании NTech, с которыми ознакомился ТАСС.
«Рост продаж молока в упаковках по 1400 мл и 2000 мл означает, что спрос смещается к фасовкам так называемого семейного формата. По тем или иным причинам они становятся более подходящими и удобными для покупателя», — рассказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.
Кроме этого, также резко выросла популярность молока в упаковке 925 мл — на 32%, несмотря на то, что занимает только 4% рынка. Как пояснил Ардалионов, это связано с успехом продаж одной конкретной собственной торговой марки в известном федеральном дискаунтере. Речь идет о сети «Чижик».
Изменения в продажах упаковок других объемов эксперт связал с изменениями потребительских предпочтений, ценовыми колебаниями или операционной деятельностью крупных игроков.
Активность ведущих брендов, запуск или завершение промо-кампаний, а также локальные изменения в их коммерческих стратегиях могут давать заметный прирост или уменьшение продаж различных упаковок, добавил директор по аналитике NTech.