Азербайджанский газ обходится Северной Македонии почти вдвое дороже российского

Северная Македония с начала 2026 года перешла на регулярные закупки азербайджанского природного газа, при этом топливо из Баку обходится балканской стране практически в два раза дороже российского. Об этом в своём первом интервью в должности заявил ТАСС новый посол Российской Федерации в Северной Македонии Дмитрий Зыков. Дипломат подробно остановился на изменившейся структуре энергетического рынка страны, отметив, что процесс диверсификации поставок уже привёл к заметному перераспределению долей между ключевыми игроками.
Ключевым событием, предопределившим нынешнюю ситуацию, стало подписание меморандума о взаимопонимании в ноябре 2024 года между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и македонской государственной энергокомпанией ESM. Документ предусматривает долгосрочное расширение сотрудничества в энергетическом секторе, включая регулярные поставки газа. По данным, приведённым послом, за первые два месяца 2026 года доля азербайджанского газа в физических поставках в Северную Македонию уже достигла 32%, тогда как доля российского газа составила 28%. При этом посол особо подчеркнул ценовой разрыв: азербайджанское топливо закупается почти в два раза дороже российского.
Поставки газа из Азербайджана в Северную Македонию осуществляются по сложной логистической цепочке, включающей несколько международных трубопроводных систем. Как уточнил Дмитрий Зыков, топливо сначала поступает через Трансанатолийский трубопровод TANAP, затем переходит в Трансадриатический трубопровод TAP, после чего из Греции через территорию Болгарии попадает на македонский рынок. Такая маршрутизация позволяет обеспечить физическую доставку ресурса, однако, как следует из слов посла, заметно увеличивает конечную стоимость газа для потребителей Северной Македонии по сравнению с прямыми поставками из Российской Федерации.
Решение о диверсификации поставок было принято на фоне общеевропейского тренда по отказу от энергоресурсов из России, даже если это приводит к росту тарифов для конечных потребителей. Полноценный эффект от перехода на более дорогое азербайджанское топливо для бюджета Северной Македонии и её граждан станет очевиден по итогам первого полного года действия нового контрактного механизма между SOCAR и ESM.
