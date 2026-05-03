Азербайджанский газ обходится Северной Македонии почти вдвое дороже российского

Поставки газа из Азербайджана в Северную Македонию осуществляются по сложной логистической цепочке, включающей несколько международных трубопроводных систем. Как уточнил Дмитрий Зыков, топливо сначала поступает через Трансанатолийский трубопровод TANAP, затем переходит в Трансадриатический трубопровод TAP, после чего из Греции через территорию Болгарии попадает на македонский рынок. Такая маршрутизация позволяет обеспечить физическую доставку ресурса, однако, как следует из слов посла, заметно увеличивает конечную стоимость газа для потребителей Северной Македонии по сравнению с прямыми поставками из Российской Федерации.