В Севастополе начали асфальтировать дороги к винодельням

Строительство подъездных путей ведется в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь». До конца 2026 года будет благоустроен подъезд к глэмпингу на виноградниках в районе села Первомайское. Асфальтированный участок протяженностью 1,26 километра обойдется городскому бюджету в 34,5 миллиона рублей.
Эти бюджетные траты — ответ на вложения самих виноделов в создание производственных и агротуристических комплексов. Объем частных инвестиций в отрасль в Севастополе оценивается в 15 миллиардов рублей, сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.
Стоит задача, чтобы все предприятия, которые войдут в этот туристический маршрут, были обеспечены транспортной доступностью. После того как инвесторы, сами виноделы вложили деньги в развитие хозяйства, регион обеспечивает асфальтированную дорогу для жителей и туристов, чтобы было комфортно туда приезжать.
Участниками проекта «Терруар Севастополь» уже стали 43 винодельческих хозяйства. Девять из них реализовали на своих земельных участках проекты туристического показа. Еще 16 виноделен планируют начать строительство до 2030 года, пять из них — в 2026 году.
На виноградниках под Севастополем появились дегустационные залы, рестораны, мини-отели и глэмпинги, а также производственные здания с возможностью проведения экскурсий. Два крупных предприятия вложили в инфраструктуру 2,8 и 4,7 миллиарда рублей, а малые винодельческие хозяйства инвестировали от 25 до 250 миллионов рублей. Запланирован проект туристического комплекса в Инкермане стоимостью пять миллиардов рублей. Новые объекты винного туризма появились в селах Родном, Передовом, Хмельницком, а также в долине реки Бельбек.
Проект «Терруар Севастополь» можно считать примером успешного государственно-частного партнерства. Власти поддержали производителей винограда и вина не только субсидиями (а с 2014 по 2025 год отрасль получила из бюджета 3,25 миллиарда рублей). Также задействовали админресурс, чтобы помочь с оформлением разрешений, подключением коммунальных услуг, а главное — со снятием земельных ограничений. В Севастополе еще до появления в конце 2025 года федерального закона, разрешающего строительство туристических объектов на виноградниках, смогли решить эту проблему. Только для участников приоритетного проекта было сделано исключение и выделена специальная территориальная зона СХ-2.1 «терруар».
Итогом системной работы стали налоговые поступления. В 2025 году они превысили 1,7 миллиарда рублей. Также участники приоритетного проекта создали 550 рабочих мест.
«За 2025 год от отрасли виноградарства и виноделия в консолидированный бюджет всех уровней поступило почти на 50 процентов больше налогов, чем за 2024 год, а в сравнении с 2023 сумма выросла почти в два раза», — отметила Литовко.
С 2014 года в Севастополе заложено 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, создано 46 новых хозяйств. Ежегодно идут посадки на площади около 200 гектаров, а общая площадь под виноградниками достигла 7,5 тысячи гектаров (из них плодоносят 5,5 тысячи гектаров, а остальные находятся в стадии роста), сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова.
В Севастополе всего 90 предприятий занимаются виноградарством и виноделием. 24 имеют свои производственные мощности и лицензию на розлив. Семь предприятий имеют лицензию органического виноградарства и виноделия.
В 2025 году выпущен 31 миллион бутылок вина, прирост за последние два года составил почти 50 процентов. В 2026 году господдержка отрасли виноградарства и виноделия в регионе составит 600 миллионов рублей.