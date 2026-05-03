В Севастополе начали асфальтировать дороги к винодельням

Проект «Терруар Севастополь» можно считать примером успешного государственно-частного партнерства. Власти поддержали производителей винограда и вина не только субсидиями (а с 2014 по 2025 год отрасль получила из бюджета 3,25 миллиарда рублей). Также задействовали админресурс, чтобы помочь с оформлением разрешений, подключением коммунальных услуг, а главное — со снятием земельных ограничений. В Севастополе еще до появления в конце 2025 года федерального закона, разрешающего строительство туристических объектов на виноградниках, смогли решить эту проблему. Только для участников приоритетного проекта было сделано исключение и выделена специальная территориальная зона СХ-2.1 «терруар».