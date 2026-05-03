Как в Новосибирской области рассчитывают пенсии ветеранам СВО

Военнослужащие и добровольцы могут оформить страховую или государственную пенсию через региональное отделение СФР. Фонд также назначает государственную пенсию по инвалидности участникам боевых действий на территориях ЛНР и ДНР, а также лицам, заключившим контракт с Вооружёнными силами РФ для выполнения задач в рамках СВО.
По словам Оксаны Бабаскиной, пенсии по инвалидности мобилизованным и контрактникам обычно выплачиваются Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. При этом статус ветерана боевых действий и соответствующие выплаты специалисты СФР назначают автоматически — без необходимости личного обращения или подачи заявления.
Процесс оформления пенсии осуществляется в проактивном режиме. Размер ежемесячных выплат зависит от группы инвалидности и определяется как процент от базовой социальной пенсии:
· I группа — 300%;
· II группа — 250%;
· III группа — 175%.
Базовый размер социальной пенсии в Новосибирской области с учётом районного коэффициента составляет 11 308,94 рубля.
Ветераны СВО, имеющие право на государственную пенсию по инвалидности, могут одновременно получать вторую — страховую или за выслугу лет. Её размер зависит от трудового стажа, заработка и пенсионных накоплений. При наличии нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсия увеличивается — доплата составляет 3,2 тыс. рублей за каждого такого члена семьи.
Кроме денежных выплат, ветеранам предоставляются меры социальной поддержки, включая реабилитацию и санаторное лечение. Услуги оказывают 12 центров Социального фонда, оснащённых современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Бывшие военнослужащие с первой группой инвалидности имеют право на сопровождение при прохождении лечения.