Назван самый дешевый металл в мире

Свинец — самый дешёвый металл, торгуемый на мировых рынках. Его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну. Об этом рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, передаёт РИА Новости.
По её словам, цены на свинец сегодня колеблются в диапазоне от 1,8 тысячи до 1,99 тысячи долларов за тонну. Эксперт пояснила, что удешевление металла связано с падением спроса в ключевых отраслях, прежде всего в производстве аккумуляторов и автомобильной промышленности. В этих секторах свинец постепенно вытесняется более современными материалами — никелем и литием.
Несмотря на снижение интереса со стороны промышленности, свинец по-прежнему широко используют в строительстве для защиты зданий, а также в медицинской технике, включая рентгенографическое оборудование. Кроме того, около 5% мирового потребления металла приходится на производство пигментов.
Сырьё получают при переработке свинцово-цинковых и полиметаллических руд. Крупнейшим производителем свинца в мире остаётся КНР, на долю которого приходится 42,3% рынка. Согласно данным Геологической службы США, на начало 2026 года мировые ресурсы свинца превысят 2 млрд тонн. Наиболее значительные запасы сосредоточены в России, Китае и Австралии.
