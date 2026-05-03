Ещё одна короткая рабочая неделя ждёт волгоградцев в мае

Жителям Волгоградской области дадут отдохнуть после майских праздников. Их ждёт ещё одна короткая рабочая неделя. Она придется на 12−15 числа месяца.
В предстоящий понедельник, 4 мая, волгоградцы и все россияне выдут на полноценную пятидневку. Далее их ждут три дня выходных, связанных с празднованием Дня Победы.
Праздник приходится на субботу, в связи с этим в пятницу трудящихся должны будут отпустить на один час раньше положенного с работы. А выходной перенесут на понедельник, 11 мая. В результате работать останется только четыре дня.
Далее длинные выходные ожидаются с 12 по 14 июня, когда волгоградцы будут отмечать День России. В ноябре будет нерабочей среда, 4-е, зимние каникулы начнутся с 31 декабря.
