В Самаре ищут подрядчика для содержания дорог в семи районах

Помимо этого подрядчик будет следить за состоянием дорожного полотна, ремонтировать его, откачивать воду в местах подтопления, обслуживать 334 светофора, выполнять работы по озеленению, включая валку и обрезку деревьев. Контракт будет действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Заявки принимаются до 18 мая, итоги подведут 20 мая.