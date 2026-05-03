Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре ищут подрядчика для содержания дорог в семи районах

В Самаре хотят найти подрядчика для содержания дорог за 901 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре объявили торги на контракт по оказанию услуг по содержанию автомобильных дорог в Железнодорожном, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном, Советском и Красноглинском районах. Его максимальная цена составляет 901 050 513 рублей. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

«Исполнитель должен производить механизированную очистку проезжей части, въездов, заездных карманов остановок общественного транспорта и тротуаров от пыли, грязи и мусора способами, не допускающими запыленность воздуха. Подметание этих объектов нужно осуществлять с предварительным увлажнением. В ходе работ нельзя загрязнять другие элементы дорог», — указано в техническом задании.

Помимо этого подрядчик будет следить за состоянием дорожного полотна, ремонтировать его, откачивать воду в местах подтопления, обслуживать 334 светофора, выполнять работы по озеленению, включая валку и обрезку деревьев. Контракт будет действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Заявки принимаются до 18 мая, итоги подведут 20 мая.