Рыба в Новосибирской области подорожала на 60 рублей за год

В Новосибирской области продолжает дорожать замороженная рыба. Сотрудники Новосибирскстата подсчитали, что за последние пять лет цена выросла на 40%. Сейчас, в середине апреля 2026 года, килограмм неразделанной рыбы в магазинах области стоит примерно 347 рублей. Для сравнения: в начале года было 336 рублей.

Самый сильный скачок произошел в 2025 году, когда цена подскочила сразу на 60 рублей. До этого, начиная с 2022-го, рост был менее резким. В 2026 году подорожание продолжается, но скорость заметно снизилась. Аналитики связывают эту динамику с общими инфляционными процессами и ростом издержек производителей.

Местные жители уже заметили изменения цен. Многие говорят, что рыба стала менее доступной. Однако эксперты не ожидают резких скачков в ближайшее время. Прогнозируется плавное, умеренное повышение. Это может продолжаться до конца года.

Тем не менее, ситуация на рынке остается под контролем. Власти обещают следить за ценообразованием.

Но на данный момент ажиотажа не наблюдается. Рыба продается в обычном режиме.