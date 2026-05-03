Отопительный сезон подходит к концу в Нижнем Новгороде

Во вторник, 5 мая, в Нижнем Новгороде официально завершается отопительный сезон. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Юрий Шалабаев.
Со следующей недели, с 4 по 10 мая, в Нижнем Новгороде ожидается устойчивая теплая погода с температурой выше климатической нормы — она достигнет +27 градусов. По этой причине завершается отопительный сезон.
Сразу после этого начнется подготовка к отопительному периоду 2026−2027 годов. Теплоснабжающие компании и домоуправляющие организации проведут необходимый ремонт и обновят оборудование, проверят и переложат трубы, опрессуют и промоют внутридомовые сети.
