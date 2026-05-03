В Астане начали строить вторую линию LRT

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Строительство второй линии LRT начали в Астане, сообщила компания ТОО City Transportation Systems, оператор дорожного трафика в столице Казахстана.

Источник: Пресс-служба ТОО City Transportation Systems

«Произведена заливка первой опоры и изготовлена первая железобетонная сборная балка для второй очереди LRT», — говорится в сообщении.

Вторая линия легкорельсового трснспорта, как заявлял глава города, будет направлена в город Косшы под Астаной.

«На бетонном заводе города Астана произведена первая железобетонная сборная балка для эстакадной части линии», — добавили в компании.

Всего в напралении города Косшы планируют возвести более 300 опор и смонтировать 538 сборных железобетонных балок эстакады, а еще восемь монолитных балок.

Ранее на первой линии LRT завершили тестовые испытания новых составов и начали оформление проездных карт.

Глава города Женис Касымбек сообщал, что составы LRT будут курсировать в беспилотном режиме.