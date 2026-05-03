В Ростове ограничат движение на нескольких улицах с мая по сентябрь

В Ростове вводят ограничения движения на нескольких улицах. По информации департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы, с 6 мая по 30 сентября закроют для проезда: улицу Тамбовскую — от Зоологической до строения № 2Б.
Кроме того, нельзя будет двигаться по улице Курской — от дома № 1/1 до Репейной, далее по Репейной до дома № 13.
Причина ограничений заключается в замене водопроводных сетей.
С 4 мая по 6 ноября также запретят движение по проспекту Кировскому в районе строения № 57а — из-за работ коммунальщиков. С 12 мая ограничат проезд по проспекту Театральному. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом этих изменений.
