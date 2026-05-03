В Ростове ограничат движение на нескольких улицах с мая по сентябрь

С начала мая в Ростове-на-Дону заработают новые ограничения для водителей.

В Ростове вводят ограничения движения на нескольких улицах. По информации департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы, с 6 мая по 30 сентября закроют для проезда: улицу Тамбовскую — от Зоологической до строения № 2Б.

Кроме того, нельзя будет двигаться по улице Курской — от дома № 1/1 до Репейной, далее по Репейной до дома № 13.

Причина ограничений заключается в замене водопроводных сетей.

С 4 мая по 6 ноября также запретят движение по проспекту Кировскому в районе строения № 57а — из-за работ коммунальщиков. С 12 мая ограничат проезд по проспекту Театральному. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом этих изменений.

Ранее мы сообщали, что в Ростове полицейские ищут тех, кто запустил фейерверк во время угрозы БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
