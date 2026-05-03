Глава немецкого института DIW выступил за жесткую реакцию на новые пошлины США

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Глава Германского института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер выступил за жесткую реакцию на возможное повышение США импортных пошлин на автомобили.
«[Президент США Дональд] Трамп сейчас слаб на внутриполитической арене, поэтому именно сейчас настал момент для того, чтобы компенсировать ущерб с помощью контрпошлин и, в частности, налогообложения американских технологических компаний, тем самым обеспечив себе более выгодную позицию на переговорах», — заявил Фратчер газете Handelsblatt.
Со своей стороны, глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер подчеркнула, что «торговое соглашение, заключенное между ЕС и США, должно соблюдаться обеими сторонами». При этом Брюссель, по ее словам, должен «наконец-то претворить договоренности в жизнь». Дополнительные сборы, как считает Мюллер, нанесут тяжелый удар по германскому и европейскому автопрому, который и без того находится в напряженном положении.
В то же время было отмечено, что данные меры могут отразиться и на потребителях в самих США. Автомобильная индустрия призывает Вашингтон и Брюссель к деэскалации и скорейшим переговорам.
1 мая Трамп заявил, что США, начиная со следующей недели, повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики до 25%.