CAR: пошлины США в 25% обойдутся автопрому ФРГ в €2,5 млрд ежегодно

Директор CAR Фердинанд Дуденхёффер считает, что действия Вашингтона однозначно нацелены на Германию. «Поскольку экспорт иностранных автопроизводителей в США незначителен, новые угрозы [американского президента Дональда] Трампа по введению пошлин можно интерпретировать как начало экономической войны против Германии», — утверждал он.
В свою очередь в Германском промышленном союзе (BDI) также прокомментировали ситуацию с пошлинами. «Американская сторона все новыми провокациями подрывает взаимное доверие», — заявили в BDI. Торговое соглашение между ЕС и США, как указали в объединении, должно соблюдаться обеими сторонами. «Европейское законодательство и торговая политика формируются в ходе прозрачных правовых процедур, и попытки оказать на них давление с помощью необъявленных штрафных мер против ключевых отраслей промышленности неуместны», — резюмировали в BDI.
1 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты начиная со следующей недели повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики до 25%.