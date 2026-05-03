CAR: пошлины США в 25% обойдутся автопрому ФРГ в €2,5 млрд ежегодно

В свою очередь в Германском промышленном союзе (BDI) также прокомментировали ситуацию с пошлинами. «Американская сторона все новыми провокациями подрывает взаимное доверие», — заявили в BDI. Торговое соглашение между ЕС и США, как указали в объединении, должно соблюдаться обеими сторонами. «Европейское законодательство и торговая политика формируются в ходе прозрачных правовых процедур, и попытки оказать на них давление с помощью необъявленных штрафных мер против ключевых отраслей промышленности неуместны», — резюмировали в BDI.