CAR: пошлины США в 25% обойдутся автопрому ФРГ в €2,5 млрд ежегодно

Угрозы американского лидера Дональда Трампа по введению пошлин можно интерпретировать как начало экономической войны против Германии, считает директор Центра автомобильных исследований Фердинанд Дуденхёффер.

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Анонсированные США пошлины в размере 25% на новые автомобили из ЕС могут обернуться для автопромышленности в Германии дополнительной нагрузкой в размере около €2,5 млрд ежегодно. Об этом свидетельствуют расчеты Центра автомобильных исследований (CAR) в Бохуме.

Директор CAR Фердинанд Дуденхёффер считает, что действия Вашингтона однозначно нацелены на Германию. «Поскольку экспорт иностранных автопроизводителей в США незначителен, новые угрозы [американского президента Дональда] Трампа по введению пошлин можно интерпретировать как начало экономической войны против Германии», — утверждал он.

В свою очередь в Германском промышленном союзе (BDI) также прокомментировали ситуацию с пошлинами. «Американская сторона все новыми провокациями подрывает взаимное доверие», — заявили в BDI. Торговое соглашение между ЕС и США, как указали в объединении, должно соблюдаться обеими сторонами. «Европейское законодательство и торговая политика формируются в ходе прозрачных правовых процедур, и попытки оказать на них давление с помощью необъявленных штрафных мер против ключевых отраслей промышленности неуместны», — резюмировали в BDI.

1 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты начиная со следующей недели повысят ставку импортной пошлины на поставляемые на американский рынок автомобили и грузовики до 25%.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше