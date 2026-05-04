Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 4 мая после длинным выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 4 мая, понедельник. В частности, после длинных выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 4 мая, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8267 белорусского рубля, 1 евро — 3,3061 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7737 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 30 апреля, пятницу, 1 мая, субботу, 2 мая, и воскресенье, 3 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля выросли в понедельник, 4 мая. Сильнее в сторону увеличения после длинных выходных вырос курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0037 белрубля, курс евро вырос на 0,0043 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0054 белрубля.
