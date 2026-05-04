Россияне назвали кражи и пожары главными рисками для загородных домов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Основными страхами владельцев загородных домов в России остаются кражи и пожары, свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» и страховой компании «Сберстрахование», с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно данным, 30% опрошенных переживают из-за возможных краж или попыток взлома, еще 17% — из-за риска пожаров. Среди других значимых угроз респонденты назвали повреждение жилья из-за погодных условий (15%) и сбои инженерных систем, таких как отопление или водоснабжение (12%).
84% участников уже сталкивались с подобными проблемами или допускают их возникновение. На этом фоне наиболее востребованными мерами защиты стали пожарная сигнализация и датчики дыма — их выбрали 40% опрошенных. Еще 36% указали на страхование жилья как способ снизить риски.
Другие меры безопасности используются реже: 9% готовы завести сторожевых собак, 8% — установить охранную сигнализацию, 3% — видеонаблюдение, 2% — датчики протечки. Еще 2% считают достаточным ограждение территории участка.
При этом интерес к загородной жизни сохраняется. Так, у 18% респондентов уже есть частный дом, еще 12% владеют земельным участком и планируют строительство, а 7% рассматривают покупку земли.
Наиболее популярным сценарием остается строительство дома с нуля: 49% опрошенных готовы реализовать его за собственные средства, еще 20% — с привлечением ипотеки или кредита. Покупку готового дома на вторичном рынке за собственные средства планируют 16% респондентов, 8% — с использованием заемных средств. Еще 7% предпочитают приобретение нового дома от застройщика.
Среди ключевых характеристик загородного жилья 42% участников опроса назвали уединение, тишину и природное окружение. Для 17% важны наличие водоснабжения, отопления и интернета, для 12% — транспортная доступность и развитая инфраструктура. Близость водоема привлекает 8% респондентов, а уровень безопасности — 6%.
Исследование проводилось в апреле 2026 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.