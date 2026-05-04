Запуск авиарейсов из Россию в Малайзию могут перенести

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть перенесен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом «Известиям» сообщил посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.
«В последний раз я слышал о планах запустить рейсы в I квартале 2026-го. Это было в прошлом году. Но с учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены», — рассказал он газете.
Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС сообщил, что запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию планируется в 2026 году.