В Росстате рассказали о разрыве между средними зарплатами в регионах РФ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по субъектам РФ в феврале 2026 года составила почти 162 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав региональную статистику.
Согласно данным Росстата, самая высокая средняя зарплата в феврале 2026 года в России зафиксирована на Чукотке — 208,4 тыс. рублей в месяц. Самая низкая — в Республике Ингушетия, где жители в среднем получали 46,6 тыс. рублей. Следовательно, разрыв составил 161,8 тыс. рублей.
В целом средний размер зарплаты в России в феврале 2026 года составил 103 900 рублей.
В январе 2026 года разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой по регионам России в январе 2026 года составила почти 177 тыс. рублей.