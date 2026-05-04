Цена Brent демонстрирует снижение более чем на 2%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE демонстрирует снижение более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 мск, стоимость Brent опускалась на 2,42%, до $105,55 за баррель.
К 01:10 мск Brent замедлила снижение и торговалась на уровне $106,58 за баррель (-1,47%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года опускалась на 1,77%, до $100,14 за баррель.
