Слуцкий предложил сохранять «северную» пенсию сотрудникам МВД при переезде

Действующие нормы создают ограничения для специалистов с длительным стажем службы на Севере, которые продолжают работу в других регионах, считает лидер ЛДПР.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением сохранять районный коэффициент при расчете пенсии сотрудникам МВД, прослужившим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, вне зависимости от региона и статуса на момент назначения пенсии. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР настаивает на сохранении повышенного коэффициента для исчисления пенсии сотрудникам МВД, прослужившим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, независимо от того, в каком регионе и в каком статусе они находятся на момент назначения пенсии», — сказал ТАСС Слуцкий.

Сейчас, как отмечается в письме, право на сохранение районного коэффициента при переезде предоставляется только пенсионерам, выезжающим из районов Крайнего Севера после увольнения со службы. При этом сотрудники, продолжающие службу после перевода в другие регионы, могут утратить право на применение «северных» надбавок при расчете будущей пенсии.

«Даже Верховный Суд неоднократно подтверждал, что длительная служба на Крайнем Севере является одним из основных гарантов для установления “северного” коэффициента при расчете пенсии», — отметил лидер ЛДПР.

По его словам, действующие нормы создают ограничения для сотрудников с длительным стажем службы на Севере, которые продолжают работу в других регионах. Слуцкий считает, что предлагаемые изменения позволят повысить кадровую мобильность, а также обеспечить более справедливый учет северного стажа при назначении пенсий.

