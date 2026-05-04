Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: Британию обязали платить €1,15 млрд ежегодно за доступ к рынку ЕС

В ЕС ожидают, что премьер-министр Британии Кира Стармер согласится на выплату ЕС ежегодного взноса в €1,15 млрд для доступа к общему рынку Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Европейские власти потребовали от Британии выплачивать ежегодный взнос в €1,15 млрд за предоставление доступа к общему рынку ЕС, сообщила газета The Times.

Согласно сведениям издания, Евросоюз ждёт от британского премьер-министра Кира Стармера «принципиального согласия» на выплату этих средств. Это решение глава правительства должен принять на саммите ЕС 4 мая в Ереване.

В канцелярии премьер-министра отметили, что одной из тем мероприятия будет более тесное взаимодействие Лондона с Брюсселем.

«Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она будет обязана заплатить», —сказал журналистам европейский дипломат, имя которого не раскрывается.

В публикации обращается внимание, что Швейцария, которая не является членом ЕС, в 2025 году дала согласие выплачивать ежегодно в Фонд сплочения Евросоюза €375 млн для доступа к общему рынку объединения. При этом размер взноса определялся на основе уровня ВВП страны.

Учитывая, что внутренний валовый продукт Соединенного Королевства примерно в четыре раза превышает швейцарский, Лондон обяжут перечислять в фонд €1,15 млрд. В статье подчеркивается, что в случае согласия это станет первой выплатой Британии с момента выхода королевства из ЕС (Brexit) в 2020 году.

Напомним, в феврале экономист Василий Колташов заявил, что возвращение Лондона в состав Евросоюза выгодно только Киру Стармеру. Вместе с тем британские правящие круги не стремятся к этому из-за нежелания подчиняться бюрократии в Брюсселе.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше