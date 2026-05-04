Европейские власти потребовали от Британии выплачивать ежегодный взнос в €1,15 млрд за предоставление доступа к общему рынку ЕС, сообщила газета The Times.
Согласно сведениям издания, Евросоюз ждёт от британского премьер-министра Кира Стармера «принципиального согласия» на выплату этих средств. Это решение глава правительства должен принять на саммите ЕС 4 мая в Ереване.
В канцелярии премьер-министра отметили, что одной из тем мероприятия будет более тесное взаимодействие Лондона с Брюсселем.
«Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она будет обязана заплатить», —сказал журналистам европейский дипломат, имя которого не раскрывается.
В публикации обращается внимание, что Швейцария, которая не является членом ЕС, в 2025 году дала согласие выплачивать ежегодно в Фонд сплочения Евросоюза €375 млн для доступа к общему рынку объединения. При этом размер взноса определялся на основе уровня ВВП страны.
Учитывая, что внутренний валовый продукт Соединенного Королевства примерно в четыре раза превышает швейцарский, Лондон обяжут перечислять в фонд €1,15 млрд. В статье подчеркивается, что в случае согласия это станет первой выплатой Британии с момента выхода королевства из ЕС (Brexit) в 2020 году.
Напомним, в феврале экономист Василий Колташов заявил, что возвращение Лондона в состав Евросоюза выгодно только Киру Стармеру. Вместе с тем британские правящие круги не стремятся к этому из-за нежелания подчиняться бюрократии в Брюсселе.