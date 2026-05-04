«Ведомости»: более 40% участников программы долгосрочных сбережений старше 60

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 40% участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России составляют граждане старше 60 лет, следует из обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2025 год, подготовленного Банком России, с которым ознакомилась газета «Ведомости».
По данным регулятора, среди мужчин доля участников ПДС старше 50 лет достигает 69%, среди женщин — 76%. При этом женщины формируют около двух третей клиентской базы НПФ, однако средний размер накоплений у них ниже — 63,6 тыс. рублей против 80,6 тыс. рублей у мужчин.
По итогам 2025 года число участников ПДС достигло 9 млн, увеличившись за год на 6,2 млн. Всего было заключено 7,1 млн договоров против 2,9 млн годом ранее. В рамках программы фонды привлекли 303,5 млрд рублей сберегательных взносов, еще 100,2 млрд рублей поступило за счет перевода пенсионных накоплений и 51,7 млрд рублей в виде государственного софинансирования.
Одновременно в 2025 году сократилось число граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, — на 2,2%, до 35,2 млн человек. Основной причиной стало перераспределение средств в пользу ПДС.
В ЦБ отметили, что сложившаяся возрастная структура участников ограничивает инвестиционные возможности фондов, поскольку выплаты по договорам с пенсионерами и предпенсионерами ожидаются в ближайшие годы. Из-за этого НПФ не могут в полной мере инвестировать средства ПДС в долгосрочные и низколиквидные инструменты. Расширение доли более молодых клиентов, напротив, позволит фондам активнее использовать такие активы.