«Ведомости»: россияне к 30 годам накапливают около 500 тыс. рублей на вкладах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 тыс. рублей на банковских вкладах, что в 1,4 раза больше, чем у 25-летних, говорится в исследовании Т-банка, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным аналитиков, медианный доход 30-летних в 2025 году был на 21% выше, чем у 25-летних, и на 82% превышал доход 20-летних.
Отмечается, что с ростом доходов меняется и структура расходов. После 27−30 лет значительно увеличиваются траты на категории, связанные с семьей и бытом. Так, медианные годовые расходы на «дом и ремонт» у 30-летних составили 8,17 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, чем у 25-летних. Затраты на детские товары достигают в среднем 5,6 тыс. рублей в год, что вдвое больше по сравнению с более молодыми гражданами.
Также возрастают расходы на здоровье. Траты на медицинские услуги у 30-летних составляют около 13,7 тыс. рублей в год, что на 30% выше уровня 25-летних. Сопоставимая сумма приходится на покупки в аптеках.
Исследование основано на анализе транзакций более 50 млн клиентов банка в возрасте от 20 до 40 лет.