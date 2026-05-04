Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия заняла восьмое место в мире по объему затрат на исследования и разработки

Общий объем вложений в науку составил около $67 млрд, включая расходы малого бизнеса, сообщили «Ведомости».

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия по итогам 2024 года заняла восьмое место в мире по объему внутренних затрат на гражданские исследования и разработки, рассчитанных по паритету покупательной способности, следует из исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомилась газета «Ведомости».

По оценке экспертов, общий объем вложений в науку составил около $67 млрд, включая расходы малого бизнеса. Лидерами рейтинга остаются Китай и США, где затраты на исследования и разработки превышают $1 трлн, что примерно в 15 раз выше российского уровня.

Россия опережает несколько развивающихся стран, в частности Индию и Турцию, занявших девятое и десятое места соответственно. При этом в 2024 году расходы на исследования и разработки в РФ выросли на 7,5% в текущих ценах, что выше темпов роста во Франции и Германии.

По численности исследователей Россия занимает шестое место в мире с показателем более 382,8 тыс. человеко-лет. Этот показатель учитывает занятость специалистов, приведенную к полной ставке. При этом данные по малым предприятиям, где занято около 12 тыс. исследователей, в международных сопоставлениях пока не учитываются.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше